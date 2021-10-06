Якутск, 6 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Селе Покровск Хангаласского района Якутии модернизировали библиотеку. Обновлённая модельная библиотека появилась благодаря реализации нацпроекта «Культура», сообщил 6 октября телеканал «Якутия24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

"Жители регионов должны иметь равные возможности доступа к национальным литературным богатствам. Это возможно только в рамках национального проекта, поскольку муниципальные образования, особенно сельские районы, не в состоянии на скромные средства местных бюджетов обеспечить полноценное содержание библиотек, а тем более их модернизацию», — считает модератор тематической площадки ОНФ «Культура» Лариса Зорина.

«На первом этаже появились лаунж-зона, кофейня, конференц-зал и детская библиотека. На втором этаже — коворкинг-центр, компьютерный зал и тихая зона в читальном зале. Для обеспечения доступа маломобильных граждан вход в библиотеку оснащен пандусом», — отметили в министерстве культуры республики. На развитие и модернизацию библиотека получила 10 млн рублей. Она прошла отбор на конкурсе федерального проекта «Культурная среда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после масштабного ремонта была открыта библиотека в посёлке Хандыга Томпонского района Якутии. Новое двухэтажное строение для учреждения отвечает всем современных требованиям к зданиям библиотек.

Всего за пять лет в России планируется создать более 787 модельных библиотек и приобрести порядка 600 передвижных многофункциональных культурных центров, оснащенных литературой.