Ижевск, 6 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались 30 жителей республики.

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Скончались женщины в возрасте 62, 65, 66, 71, 80, 82 и 86 лет, а также мужчины в возрасте 46, 63, 74, 77 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2171 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в регионе выявили 284 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 280 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 083 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8589 жителей.

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