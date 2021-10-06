В Челябинской области COVID-19 погубил ещё 27 человек
Челябинск, 6 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 октября подтвердили смерть ещё 27 пациентов от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе скончались по этой причине уже 3548 человек. А всего выявили 99 882 носителя коронавируса. Выздоровели пока только 84 566 человек.
Больных COVID-19 насчитывается уже 10 456. Рост этого количества уверенно продолжается.