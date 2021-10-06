Красноярск, 6 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. По материалам прокурорской проверки в Красноярске возбуждено уголовное дело о присвоении денег пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в прокуратуре Красноярского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Проверку по обращениям граждан о нарушении их пенсионных прав проводила прокуратура Ленинского района Красноярска.

Установлено, что бывший начальник районного отделения почтовой связи с марта по май 2021 года внёс в расходные кассовые документы ложные сведения о получении 23 красноярцами пенсий и иных выплат социального характера, в том числе ко Дню Победы.

Фактически указанные выплаты произведены не были. Начальник отделения почтовой связи присвоил себе более 340 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Ход его расследования контролирует прокуратура. Пенсионерам выплатили причитающиеся денежные средства.

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