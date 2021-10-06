Уфа, 6 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Строительство подземного пешеходного перехода в районе Монумента Дружбы завершается в Уфе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Подземный переход

Сообщается, что объект, протяженность которого составляет 110 метров, ширина — пять метров, высота — 2,33 метра, возводится в рамках реконструкции набережной реки Белой. Здесь предусмотрели три входные группы, две из которых с павильонами. На этой территории намерены обустроить и смотровую площадку.

Отмечается, что сейчас рабочие облицовывают монолитную часть пешеходного перехода гранитом, устанавливают металлические конструкции навесов, осуществляют монтаж системы видеонаблюдения, сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации.

«Техническое открытие объекта запланировано в ближайшие выходные дни», — говорится в сообщении пресс-службы.