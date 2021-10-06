Даллас, США, 6 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Александр Головко Александр Радулов

В составе «Далласа» шайбы забросили Джоэль Хэнли, Люк Гленденинг и Джейми Бенн. Российский форвард Александр Радулов отдал результативную передачу.

В составе «Сент-Луиса» точным броском отметился Нико Миккола.

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