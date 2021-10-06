Ярославль, 6 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ярославской областной инфекционной больнице после ремонта открыли 19 дополнительных коек для ковид-больных. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Yarregion.ru Новые койки в инфекционной больнице

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что благодаря выделенному Правительством России финансированию на ремонт областной инфекционной больницы, в ней откроют 75 дополнительных коек, что по словам губернатора региона «закроет потребность в инфекционных койках в регионе».

5 октября Анатолий Гулин заявил, что с 6 октября в инфекционной больнице будет открыто больше коек для пациентов с коронавирусом.

«Недавно завершился ремонт в еще одном отделении, где уже завтра откроются 19 коек для приема пациентов с коронавирусом. Каждая койка оснащена кислородом, для этого был закуплен и установлен дополнительный газификатор», — рассказал чиновник.

Отметил зампред и то, что планируемые 75 инфекционных коек будут оснащены всем необходимым для работы с ковид-больными.

«Это отделение будет оснащено всем необходимым для работы с ковид-пациентами. К каждой койке проведём кислород, установим новую кислородную станцию. Палаты в корпусе будут боксированные, индивидуальные, со всеми условиями для комфортного пребывания больного», — заверил Анатолий Гулин.

Всего на ремонт корпуса больницы будет направлено более 200 миллионов рублей, в том числе 50 — из областного бюджета и свыше 20 миллионов — из внебюджетных источников. Федеральные средства поступят в регион в течение месяца.