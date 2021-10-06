Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Выбран подрядчик для проектирования петербургской части будущего транспортного обхода областного города Мурино, примыкающего к мегаполису с севера. Об этом сообщили 6 октября в пресс-службе правительства Ленобласти.

Красноцветов Кирилл Мурино

Обход Мурино будет построен в створе Пискаревского проспекта Петербурга, протяженность его петербургской части — всего около 1 км.

«Большая часть обхода (почти 7 км), проходящая по территории Ленобласти, уже запроектирована. Для этого, в том числе, потребовалось получение согласия Минобороны на прохождение трассы по землям Ржевского полигона», — отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что власти Ленобласти включила обход Мурино в перечень приоритетных проектов для получения инфраструктурного кредита на его строительство.

Ленобласть подала заявки на получение инфраструктурныхкредитов под 3% на 8,5 млрд рублей. Помимо обхода Мурино, средства, в случае одобрения на федеральном уровне, будут направлены на строительство развязки у комплекса «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе во Всеволожском районе.