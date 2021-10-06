Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1866. За минувшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах республики, по состоянию на 6 октября, лечатся 596 больных, у 505 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 60 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято — 596, свободно — 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому в настоящее время получают 1356 носителей коронавируса.