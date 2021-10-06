Ижевск, 6 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 6 октября выявили 284 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 280 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 083 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 46 детей в возрасте до 14 лет и 74 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 173 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 44 323 человека. Скончался 2171 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 13 летальных случаев. Накануне скончались 30 жителей региона, что стало максимальным числом смертей за сутки с начала пандемии.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8589 жителей. Из числа получающих лечение 7035 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1743 человека — в состоянии средней степени тяжести, 544 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 октября прививку от коронавируса сделали 400 993 человека. Второй компонент препарата получили 328 160 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.