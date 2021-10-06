Тампа, США, 6 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Nhl.com Михаил Сергачёв

В составе «Флориды» шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Оуэн Типпетт, оформивший дубль. У «Тампы» отличились Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Михаил Сергачёв.

На 50-й минуте матча Сергачёв подрался с нападающим «Флориды» Сэмом Беннетом и завалил его на лёд, после чего оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

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