Ташкент, , 09:31 — REGNUM Узбекистан присоединился к межправительственному соглашению о «сухих портах» ЭСКАТО (Банкок, 1 мая 2013 года), подпись под соответствующим постановлением 5 октября поставил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В документе отмечается, что компетентным органом по реализации соглашение определено министерство транспорта Узбекистана.

Под «сухим портом» международного значения понимается место внутри территории страны с логистическим центром, соединённым с одним или более видами транспорта, предназначенное для обработки, временного хранения и предусматриваемого законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной торговли, и совершения применимых таможенных контрольных функций и формальностей, поясняет Газета.уз.

ЭСКАТО — экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана.