Москва, 6 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Шесть компаний резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» инвестировали свыше 9 млрд рублей в создание дата-центров. Об этом 6 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дата-центр

«Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории особой экономической зоны Москвы занимают площадь более 26 тыс. кв. метров, — рассказал Ефимов. — Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора».

По его словам, общий объём инвестиций в эти проекты превысил 9 млрд рублей, создано свыше 300 рабочих мест.