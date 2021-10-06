Киев, 6 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 662 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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"За сутки 5 октября на Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1186, медработников — 171)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 482 518.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 320 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 57 526.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 273 382 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 058 358 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 9846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.