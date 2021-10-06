Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину с маленьким ребёнком. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

По словам очевидцев, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофоры. Двухлетний ребёнок в момент наезда был на руках у матери. Оба в настоящее время госпитализированы.

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