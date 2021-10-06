Краснокамск, Пермский край, 6 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Пермском крае ранним утром 6 октября произошёл смертельный случай на железной дороге. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на нерегулируемом пешеходном переходе станции Оверята под грузовой поезд попал 20-летний пермяк.

Железная дорога

По факту гибели проводится доследственная проверка. В свою очередь, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, за семь месяцев 2021 года на железной дороге, проходящей по территории Прикамья, травмы получили 13 человек, в том числе четверо — смертельные.