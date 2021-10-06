Сидней, Австралия, , 09:28 — REGNUM Сегодня, 6 октября, Пол Тул был избран на пост лидера местного отделения Национальной партии Австралии в штате Новый Южный Уэльс. Он также станет новым заместителем премьер-министра штата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Бронни Тейлор была единогласно избрана заместителем Тула. Министр водного хозяйства Мелинда Пейви также баллотировалась на пост лидера местного отделения партии, но Тул выиграл партийной голосование с 15 голосами против трех.

Тул заменит уходящего лидера Национальной партии в Новом Южном Уэльсе Джона Бариларо, который на этой неделе объявил о своей отставке и намерении уйти из политики. Выступая перед журналистами после своего избрания, Тул назвал свое восхождение на вершину карьеры в самом важном с политической точки зрения штате Австралии «настоящей честью».