Пенза, 6 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Пензе в целях разграничения потоков пациентов для повторного приема ковидных больных выделены отдельные амбулатории, которые развернут в городских поликлиниках для пациентов не старше 60 лет. Больные смогут самостоятельно добраться до медучреждения, не дожидаясь врача на дому, сообщает минздрав Пензенской области.

Поликлиника

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Ежедневно жители Пензы осуществляют до 3 тыс. вызовов врачей на дом. Горожане жалуются, звонят на горячие линии. Чтобы всех амбулаторных пациентов обеспечить первичной медико-санитарной помощью высвободили четыре амбулатории в шаговой доступности, куда больные при желании могут добраться на личном транспорте, не дожидаясь врача дома, заявил главный врач городской поликлиники Владимир Марков.

Амбулаторные пациенты не старше 60 лет с легким течением заболевания смогут посетить врача самостоятельно, который продлит или закроет больничный, скорректирует лечение, направит на лабораторное исследование.

Прием проводится по записи через контакт-центр. Самостоятельно обратившихся пациентов для проведения первичного осмотра обслуживать не будут, отметили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 4 октября из-за роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией усилили контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

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