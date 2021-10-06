Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Режиссёр Дэвид Гордон Грин подтвердил, что действие последней картины трилогии «Хэллоуин» не начнётся сразу же после событий, которые будут показаны в фильме «Хэллоуин убивает». Об этом 6 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Хэллоуин». реж Дэвид Гордон Грин. 2018. США Не убежать

Выступая в подкасте Reel Blend кинематографист сказал, что в третьем фильме зрители совершат «небольшой временной прыжок». Грин также добавил, что концовка многолетнего противостоянии Лори Строуд и Майкла Майерса окажется для Строуд «удовлетворительной».

Ранее глава кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что студия не планирует выпускать продолжение «Хэллоуина» после выхода третьего фильма перезагруженной франшизы. Продюсер проекта Малек Аккад в свою очередь заявил, что финал трилогии будет более «сдержанным». Премьера «Хэллоуин убивает» состоится в России 21 октября 2021 года.