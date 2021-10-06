Москва, 6 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Москва поставляет косметическую продукцию в 91 страну. Доля столицы в российском экспорте косметической продукции составляет 46,5%, сообщается на портале мэра столицы.

Косметика

В I полугодии 2021 года Москва поставила за рубеж косметической продукции на сумму около $205 млн, что 27,9% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Продукция столичных компаний начала поставляться на новые рынки, такие как Марокко, Шри-Ланка, Швейцария, Черногория и Исландия.

Столичные предприятия поставляют декоративную косметику, зубную пасту, гели для душа, средств для снятия макияжа. В этом году на 22,5% возросли поставки средств для волос, на 34,5% — макияжа, на 19,6% — ухода за кожей, на 54,6% — духов и на 24,1 — туалетной воды.

Как сообщало, по итогам 2020 экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы увеличился на 44%.

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