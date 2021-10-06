Тюмень, 6 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Тюменской области в сентябре зафиксировали 2137 сообщений в соцсетях. Уже несколько месяцев подряд самая популярная тема — жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает центр управления регионом.

ЦУР Тюменской области

Пять основных жалоб тюменцев в сентябре — это ЖКХ, благоустройство, здравоохранение и общественный транспорт.

На ЖКХ пожаловались 690 раз, большая часть обращений касалась отопления в домах. Ещё 318 жалоб касалось дорог, 254 — благоустройства, медицины — 181, общественного транспорта — 109.