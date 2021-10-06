Биробиджан, 6 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Заполненность стационаров для коронавирусных больных в Еврейской автономии за неделю возросла с 66,1% до 83,6%. Количество пациентов с COVID-19 за этот период возросло с 921 до 973, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 октября на основании данных оперативного штаба ЕАО по коронавирусу.

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За сутки от инфекции скончались три человека, заразились — 56. Госпитализирован в ковидные госпитали 221 житель региона, с пневмонией переносят заболевание 291 пациент. В тяжёлой форме болеют COVID-19 14 детей, четверо из них находятся в больнице.

Число заболевших коронавирусом в Еврейской АО достигло 8239, из них умерли 387 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн назвал вакцинацию от COVID-19 единственным способом остановить пандемию и констатировал, что привиться нужно будет всем. Он также призвал руководителей компаний региона брать пример с государственных структур, где за прививку от коронавируса полагается дополнительный день отпуска.