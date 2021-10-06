Париж, 6 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Франция должна выйти из НАТО, чтобы восстановить свой суверенитет и не конфликтовать с Россией, заявил депутат Национального собрания (нижняя палата французского парламента) Эрик Чьотти 5 октября в интервью Le Figaro

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По словам парламентария, Москва не является врагом для Парижа. Он напомнил, что Североатлантический альянс создавался в противовес СССР, которого больше нет.

Депутат считает, что НАТО устарела. Чьотти отметил, что именно из-за этого Франция «в одиночестве» проводила военную операцию в Мали, а Запад потерпел поражение в Афганистане».

Кроме того, парламентарий выразил мнение, что «эпоха превосходства США подошла к концу» и Париж должен «вновь обрести особое мнение в сообществе наций», за что выступал бывший французский президент генерал Шарль де Голль. Чьотти добавил, что Франция — единственная страна в ЕС, у которой есть ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон призвал руководство Франции перестать «тешить себя иллюзиями» и вывести страну из НАТО.