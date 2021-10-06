Село Хороль, Приморский край, 6 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Хорольском районе сотрудники ГИБДД обнаружили в такси 2 кг марихуаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе УМВД Приморья.

GörlitzPhotography Такси

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Автомобиль был остановлен для проверки документов, но внимание полицейских привлек пассажир, который нервничал и вёл себя подозрительно.

В ходе осмотра такси в багажнике был обнаружен полипропиленовый мешок, в котором находилось вещество растительного происхождения с резким специфическим запахом.

«По подозрению в совершении наркопреступления задержан 37-летний ранее судимый пассажир такси. По заключению эксперта, в изъятом мешке находилось вещество, которое является марихуаной (каннабис) весом 2 кг. Возбуждено уголовное дело», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава КГУП «Приморская краевая аптека» Василий Сысойкин доставлен во Владивосток из Московской области — он будет отбывать 11 лет за незаконные операции с наркотиками.