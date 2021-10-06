Мельбурн, Австралия, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс отказался ответить на вопросы о том, разговаривали ли с ним представители государственного органа по борьбе с коррупцией. С вопросами журналистов Эндрюс столкнулся после того, как газета The Age написала, что Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (IBAC) изучает его дело. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News.

Коррупция

Выступая утром 6 октября перед зданием местного парламента, Эндрюс сказал, что не может дать никаких комментариев.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть это … Если вы хотите знать, что делает IBAC и кого они расследуют, вам нужно поговорить с представителями IBAC», — заявил премьер-министр штата.

Как отмечают журналисты, в Комиссии также предпочли публично не комментировать, разговаривали ли представители ведомства с Эндрюсом в рамках своего расследования или нет.