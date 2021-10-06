Чойский район, Алтай, 6 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Глава Паспаульского сельского поселения Чойского района Республики Алтай получил 100 тыс. рублей после получения прививки от коронавируса. Он вошёл в числе победителей лотереи среди вакцинированных, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru Вакцинация в Республике Алтай

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Как отмечается, розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных. Победителей определяют с помощью алгоритма случайно выборки, каждый из которых получит по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве намерены разыгрывать среди вакцинированных не только денежные призы, но и квартиры. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, это необходимо для стимулирования темпов вакцинации.

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