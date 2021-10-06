Уфа, 6 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Птичий грипп впервые выявили в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба управления ветеринарии республики.

Seaq68 Охота. Гуси

По предварительной информации, в деревне Бишкурай Туймазинского района гуси ООО «КФХ «Алтын-каз» находились около озера, на которое могли прилететь и перелетные птицы. Специалисты предполагают, что на озере произошел контакт перелетных птиц с домашними. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в данном хозяйстве содержится свыше пяти тысяч голов гусей. При этом основным переносчиком данного вируса является дикая птица.

Сообщается, что эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России остается напряженной.

Так, в 2020 году птичий грипп был зарегистрирован всего в пяти километрах от Бакалинского района Башкирии. Помимо этого, очаги этой инфекции были зафиксированы в Татарии и Челябинской области. В 2021 году зарегистрировано 32 вспышки гриппа птиц в 11 регионах РФ. В том числе за минувший месяц было зарегистрировано семь вспышек в Челябинской области, пять вспышек в Оренбургской области, по две вспышки в Самарской и Тюменской, одна вспышка в Саратовской областях.

Птичий грипп является вирусной болезнью птиц, которая поражает кровеносную и центральную нервную систему, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.