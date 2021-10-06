Киев, , 09:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй президентский срок из-за информации о наличии у него офшоров, ранее обнародованной журналистами со ссылкой на т.н. «досье Пандоры». Такое мнение 6 октября высказал бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Евгений Мураев tov_sergeant

Как считает экс-депутат Рады, в данный момент действующий украинский лидер «живет» мыслями о переизбрании и это, по мнению бывшего украинского парламентария, подтверждают рассуждения Зеленского об электоральных симпатиях.

«Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», — сказал Мураев.

При этом он высказал предположение о том, что США, обладающие «удивительной способностью» преследовать любого гражданина любой страны, могут использовать историю с офшорами против Зеленского.

«То же самое может коснуться Зеленского и всего его окружения, то есть ему могут дать возможность «добыть» президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но Украина тогда становится ручным инструментом и по команде будет делать все, что скажут», — пояснил бывший украинский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать помощь Украине в ее стремлении стать членом НАТО и ЕС в качестве платы за «темные страницы прошлого».