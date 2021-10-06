Владивосток, 31 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Приморском крае обнаружено тело десятилетнего ребёнка, пропавшего 30 мая в селе Пухово. Об этом сообщает 31 мая пресс-служба краевого Следственного управления СКР.

Ян Прейслер. Мёртвый мальчик в гробу. 1890

По сведениям правоохранителей, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

«В ходе проведения следственно-оперативных действий тело ребенка обнаружено с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями тела. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что российские следственные органы расследовали более 19 тыс. преступлений, совершенных в отношении детей в 2017 году.

По его словам, что большая часть преступлений совершается в отношении детей в возрасте 4−5 лет и младше. При этом часть злодеяний совершают «несостоявшиеся люди», которым детей передают органы опеки.

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