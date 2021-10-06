Брюссель, , 09:15 — REGNUM Европейскому союзу необходимо стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям», — сказал он.

По его словам, эта самостоятельность должна проявиться как в экономике, так и в сфере обороны и безопасности.

Мишель также подчеркнул необходимость снижать зависимость Евросоюза от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель заявил, что Евросоюз и НАТО к июню 2022 года разработают новую совместную декларацию. Как пояснил председатель Евросовета, декларация Евросоюза и НАТО является краеугольным камнем безопасности общества.

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