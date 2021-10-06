Канберра, 6 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. С 6 октября Австралийское управление пруденциального регулирования ужесточает правила кредитования домохозяйств, чтобы запретить банкам выдавать ипотечные кредиты покупателям недвижимости, которые могут оказаться не в состоянии их закрыть в случае повышения процентных ставок. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Tax Credits Кредит

Так, надзорное ведомство увеличило минимальный разрыв процентной ставки, который банки ожидают использовать при оценке «пригодности» лица для одобрения или неодобрения ипотечной ссуды, с 2,5% до 3,0%. Проще говоря, это означает, что банки и кредиторы не должны предоставлять ипотечный кредит гражданину до тех пор, пока они не убедятся, что тот сможет позволить себе выплаты по ставке, которая на 3,0% выше, чем ставка текущего кредита.

Председатель Австралийского управления пруденциального регулирования Уэйн Байрс в ходе пресс-конференции отметил, что меры по ужесточению кредитования не позволят банкам предоставлять ссуды заемщикам, которые берут на себя слишком большой риск, особенно в связи с бумом на рынке жилья Австралии на фоне исторически низких процентных ставок.