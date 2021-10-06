Торонто, Канада, 6 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» российские нападающие Илья Михеев и Семён Дер-Аргучинцев забросили по шайбе. Также отличились Ник Ритчи, оформивший дубль, Брендан Менелл и Бретт Сени.

Российские форварды Никита Гусев и Кирилл Семёнов отдали по одной результативной передаче.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Йоэль Армиа и Алекс Белзиль. Российский защитник Александр Романов отдал голевую передачу.