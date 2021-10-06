Первомайский район, Оренбургская область, 6 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Первомайском районе Оренбургской области дети-сироты получили квартиры в домах, непригодных для проживания. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Трещина в стене

После обращений жителей в прокуратуру последовали многочисленные экспертизы и были выявлены допущенные при строительстве нарушения, а также тот факт, что дома для проживания не пригодны.

По данным судебной инстанции, на стенах домов появились трещины, в квартирах стало холодно, здание начало деформироваться. После таяния снега на чердаке на потолках возникли следы протечек.

Один из льготников подал в суд иск с требованием расторгнуть ранее заключенный договор о предоставлении жилья в новостройке и обязать районную администрацию предоставить другое жилое помещение. Суд удовлетворил исковое заявление.