София, 6 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Софии на 87-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался популярный в Болгарии актер Джонни Пенков. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Траур

Дж. Пенков родился 27 ноября 1933 года. После окончания Софийского экономического института работал научным сотрудником НИИ кинематографии БНР, с 1960-года активно снимался в кино. Болгарскому зрителю он запомнился главными ролями в культовых лентах «Рыцарь без доспехов» «Свадьбы Джона Ассена» и «Часовни Шменти».

Фильмы с его участием «Беспокойная птица любви», «Иллюзия» и «Я, графиня» с успехом демонстрировались в кинотеатрах СССР. За свою деятельность Дж. Пенков был награжден орденом Кирилла и Мефодия.

В некрологе, подписанном представителями Союза кинематографистов Болгарии отмечено буквально следующее: «Без него мир был бы намного печальнее». Дж. Пенков будет похоронен 7 октября в Софии.