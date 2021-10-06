Москва, 6 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery планирует вывести на российский рынок кроссоверы Tiggo 8 Pro в версии Highline. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Chery Chery Tiggo 8 Pro

Автопроизводители оснастили новую версию рядом полезных опций, в том числе адаптивным круиз-контролем и усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS).

Также машина получит систему распознавания дорожных знаков, систему автоматического экстренного торможения, опцию предупреждения о фронтальном и заднем перекрёстном столкновениях, а также ассистенты удержания в полосе движения и «умный» свет.

В движение авто приводит бензиновый турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л производительностью 186 л. с., который агрегатируется с роботизированной трансмиссией.

Стоимость новинки составит 2 449 900 рублей.

Ранее в Москве был замечен электрокар Chery Little Ant (EQ1). Вероятно, данный экземпляр предназначен для сертификации. Габаритные размеры автомобиля составляют: 3200×1670×1550 мм.

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