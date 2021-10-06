Якутск, 6 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Якутии возобновил работу парламентский пресс-клуб, ставший площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем. Пилотной темой нового сезона стала ситуация вокруг малой авиации республики. В мероприятии приняли участие журналисты, эксперты и народные депутаты Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе Госсобрания республики.

E233renmei Самолет авиакомпании «Якутия»

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В апреле 2021 года власти Якутии предложили внести в Воздушный кодекс РФ понятие «малая авиация», чтобы сделать её поддержку на федеральном уровне более адресной, упростить порядок выдачи земельных участков под посадочные площадки и снизить избыточные требования в аэропортах с низким пассажиропотоком.

Вопросы развития малой авиации неоднократно рассматривались в парламенте республики, текущий созыв продолжил данную работу.

Председатель постоянного комитета парламента Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров сообщил, что в парламенте Якутии создана рабочая группа по разработке предложений в проект закона республики о государственном бюджете на 2022 год, касающихся развития малой авиации на территории Якутии для её использования в охране лесов от пожаров.

Приглашенный эксперт, заместитель генерального директора по производству ФКП «Аэропорты Севера» Андрей Медведев высказался о необходимости снижения авиационных требований для малых аэропортов. Он рассказал о пилотном проекте, реализованном в этом году совместно с компанией «Полярные авиалинии» в аэропорту посёлка Усть-Мая, где была установлена минимальная цена на авиабилет путем существенного снижения аэропортовых сборов и других мер. По его словам, стоимость авиабилета снизилась в три раза для пассажиров, выполнено около шести рейсов, которые оказались убыточными в связи с низкой загруженностью порядка 40−44%.

Участники пресс-клуба в своих выступлениях заострили внимание на существующие проблемы. Это отсутствие самолетов малой авиации в республике, которые бы заменили Ан-2, высокая налоговая нагрузка в сфере малой авиации, высокая стоимость авиатоплива и сборов в северных аэропортах.

Директор транспортной компании ООО «Семь континентов» Сергей Потанин сказал, что основными проблемами в работе частных предпринимателей являются отсутствие подготовленных авиаплощадок, соответствующих критериям, и нехватка кадров.

Заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев в своем выступлении подчеркнул необходимость острой постановки вопроса о целевой государственной поддержке с выделением стопроцентного объёма субсидий для межрегиональных и внутрирегиональных авиаперевозок в республике на федеральном уровне в целях повышения транспортной доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, из посёлка Тикси в Булунском районе Якутии запустят прямое авиасообщение с Москвой.