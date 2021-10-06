Казань, 6 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

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В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Маттиас Теденбю, ещё по шайбе забросили Кирилл Воронин и Илья Усов. У «Ак Барса» отличились Николай Коваленко, Илья Сафонов и Никита Дыняк.

На сегодняшний день «Динамо» занимает девятое место в КХЛ, на счету команды 17 очков. «Ак Барс» идёт на седьмом месте с 21 очком.

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