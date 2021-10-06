Париж, 6 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Девушка с баннером, протестующая против изменений климата, вызванных чрезмерным потреблением, сорвала модный показ Louis Vuitton в Париже. Об этом 6 октября сообщает агентство Reuters.

Скриншот страницы Instagram archpriesttver Сандалии Louis Vuitton

Девушка с баннером, на котором была написана фраза «Чрезмерное потребление = вымирание» умудрилась прорваться на подиум и пройти по нему вместе с девушками-моделями.

Охране удалось перехватить девушку с баннером прежде, чем ей удалось скрыться. Протестующая оказалась членом организации Amis de la Terre France, «Молодежь за климат и вымирание». Они заявили, что атаковали показ Louis Vuitton, потому что эта компания является лидером в сфере роскоши и постоянно побуждает своих клиентов быстрее обновлять коллекции, производя всё больше товаров.