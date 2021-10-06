Москва, 6 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Район площадью порядка 14 тыс. кв. м на территории Швейцарии проверят 6−7 октября российские инспекторы, которые также оценят какая в нем ведётся военная деятельность. Об этом 6 октября рассказал журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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«В период с 6 по 7 октября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию района на территории Швейцарии. Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», — сказал он.

Кроме того, Рыжков уточнил, что площадь инспектируемого района составит около 14 тыс. кв. м и добавил, что во время проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги о находящихся в этом районе формированиях и воинских частях, и о проводимой военной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что европейские страны должны поддерживать диалог с Россией.