Москва, , 09:20 — REGNUM Для детей проведут познавательные экскурсии по инновационным площадкам столицы. Об этом 6 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участники акции «День без турникетов. Дети» смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм, собрать и запрограммировать робота. Мероприятие предназначено для школьников в возрасте от семи до 13 лет и пройдет в столице впервые.

«Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя», — сообщила Сергунина.

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