Манский район, Красноярский край, 6 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Манский районный суд приостановил работу золотодобывающей артели за загрязнение реки Кувай в Манском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

dubrovka.911 Загрязнение

Предприятию запретили работать на 65 суток. Работу артели проверили на прошлой неделе в ходе авиарейда.

По данным минэкологии, предприятие занимается добычей россыпного золота на реке Кувай в Манском районе. Оно уже не в первый раз попадает в поле зрения надзорных органов. В частности, был зафиксирован слив сточных вод из отстойника в реку Кувай. Анализ проб воды показал превышения по взвешенным веществам в 237 раз, по железу — в 16 раз, по меди — в 4,1 раза.

Природоохранная прокуратура возбудила административное дело. Оборудование предприятия опечатали, материалы передали в суд.

Суд поддержал позицию надзорных органов. До конца сезона предприятие добывать золото не будет.

Проверки в отношении золотодобывающих артелей продолжатся, заверили в минэкологии.

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