Москва, 6 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Будущее Facebook не столь печально, сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Obama White House Archives Facebook

«Акции Facebook в связи с техническим сбоем упали на 5%. Причём это падение накладывается на общую коррекцию рынков в связи с его перегретостью. Так, акции Facebook с начала сентября потеряли около 15%, откинув инвесторов и «съев» рост с начала мая этого года. Несмотря на худший день с начала пандемии для компании Facebook, в целом, ситуация не столь печальна. Это не первый и не единственный сбой в компании и падение котировок образовано только за счёт общего страха инвесторов. Игроки зачастую продают свои акции в момент, когда ситуация становится неопределённой, и покупают тогда, когда ситуация становится понятна и очевидна. Так произошло и сейчас», — сказал эксперт.

По его мнению, падение рынка будет выкуплено и на общем «бычьем» тренде в рынок будет заходить всё больше и больше покупателей.

«Пока одни в панике продают, другие покупают и это закон рынка, так произойдёт и сейчас. Пока частные инвесторы на панике продают, крупные капиталы покупают падения в связи с достаточно привлекательной ценой, поскольку фактически никакой катастрофы не случилось. Технические проблемы не вызывали никакой серьёзной мировой проблемы, хотя в целом это и имеет под собой достаточно долгие последствия, в виду того, что многие компании начнут наращивать своё влияние на других социальных площадках опасаясь повтора событий. Конечно, такое долгосрочное влияние невозможно отрицать, но его последствия мы увидим не ранее, чем через пару месяцев. Аналогично — пока рано говорить о развороте тренда и начала медвежьего цикла падения акций, такое можно будет сказать, только если рынок уйдёт за отметку 290 долларов за бумагу, в противном случае, рынок может быстро набрать сил и продолжить свой плавный рост», — считает Звездин.