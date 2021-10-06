Уфа, 6 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. 41 уголовное дело по фактам изготовления фиктивных документов о вакцинации от COVID-19 было возбуждено в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что стражам порядка удалось выявить шесть лиц причастных к подделке, изготовлению или обороту поддельных документов.

Так, по версии следствия, в Иглинском районе 34-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом внесла ложную информацию в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном женщиной полного курса вакцинации от COVID-19.

«Фактического осмотра врача и проведения вакцинации не было проведено. В качестве вознаграждения заведующая получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и мелкого взяточничества.

Расследование дела продолжается.