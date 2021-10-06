Сочи, Краснодарский край, 6 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хоккей

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили защитник Михаил Науменков и нападающие Степан Санников и Теэму Хартикайнен.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает четвёртое место в КХЛ, на счету команды 22 очка. «Сочи» идёт на 23-м месте с восемью очками.

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