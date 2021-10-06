Берлин, 6 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Компания BMW представила кроссовер X3 M40i 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте CarBuzz.

CarBuzz BMW X3 M40i 2022 модельного года

Модель выпускается на южноафриканском заводе BMW в Претории. Стоимость новинки составляет от 57,8 тыс. долларов (4,1 млн рублей).

BMW X3 M40i 2022 модельного года оснащается турбированным двигателем V6 объёмом 3.0 л производительностью 383 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» модель разгоняется за 4,4 секунды. Кроссовер X3 M40i получил стандартный спортивный пакет M, который включает в себя передний фартук с крупными воздухозаборниками, выполненными в глянцевом черном цвете, а также более задний бампер с диффузором.

В стандартную комплектацию входят 20-дюймовые легкосплавные диски со сдвоенными спицами, а также спортивные тормоза M с синими или красными суппортами.

Ранее компания BMW представила лимитированную версию кроссовера X7 в Японии под названием Nishijin Edition.

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