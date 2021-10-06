Оренбург, 6 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе — июле 2021 года число убыточных предприятий снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%, сообщает Оренбургстат.

Кредит

За семь месяцев 2021 года 335 организаций в регионе получили прибыль в размере 120 млрд 676,5 млн рублей, 167 — имели убыток на сумму 5 млрд 616,9 млн рублей.

На конец июля общая задолженность по финансовым обязательствам организаций, по оперативным данным, составила 663 млрд 670,1 млн рублей, из этого объема доля просроченной задолженности — 21 млрд 193,5 млн рублей (3,2%). На кредиторскую просроченную задолженность приходится 17 млрд 414,4 млн рублей.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам составила 362 млрд 190,2 млн рублей, из нее 3779,1 млн рублей (1%) — просроченная. Дебиторская задолженность, по оперативным данным, составила 953 млрд 585,1 млн рублей, из нее просроченная (2%) — 19 млрд 265,6 млн рублей.