Москва, 6 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Ответ МИД РФ на заявление о высылке из США 300 российских дипломатов вызвало широкий общественный резонанс в соцсетях. Людей удивляет логика сенаторов, призвавших американского президента «надавить на Россию».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США деградировали окончательно. Регресс налицо», — замечает Л.

«Шизофрения в чистом виде!» — подтверждает Анатолий Фёдоров.

«Они живут ещё в XX веке по фильмам Голивуда о СССР…» — иронизирует Алексей.

«Я думаю, конгрессмены, на самом деле, обладают всеми необходимыми познаниями и выдвинули свою инициативу вполне осознанно. Они добиваются сокращения роли России в ООН — в том числе через физическое отсутствие российских представителей», — рассуждает Сергей.

«Интересно, а сенаторов в США перед выборами проверяют психиатры? Их заявления попахивают шизофренией!» — отмечает Андрей Зиновьев.

«Уже в который раз уровень познаний американских политиков и властей удивляет своей тупостью весь мир! Не знать географию для них так же естественно, как не собрать информацию по теме своего заявления. Редкостный дебилизм сенаторов и конгрессменов США вновь изумляет. Избиратели США — кого ВЫ на свои налоги так дорого содержите? Может, их содержание в профильном психиатрическом отделении больницы обойдется Вам дешевле?!» — задается вопросом Виктор Давыдов.

«Вообще говоря, давно пора закрыть все посольства и представительства США в России. Для россиян от них толку никакого, а шпионов нам тут не нужно. Следующим шагом должно быть закрытие всех американских фастфудов на территории России», — отмечает М.

«Давно пора прекратить изображать какие то непонятные взаимодействия с Америкой. Телефон, если что, есть. надо чё — позвонят…» — иронизирует Драгунов.

«У амеров настоящая истерика от собственного бессилия. Ещё чуть-чуть — и ножками сучить начнут», — подтверждает Влад В.

«Дно скоро пробьют. Уровень компетенции, знания у тамошних законодателей за какое-то десятилетие упал до уровня детского сада», — констатирует С.

«США — безответственная помойка», — написал Константин Чистов.

«Встречное предложение: выслать 300 американских сенаторов на какой-нибудь необитаемый атолл в океане, где они смогут, не приходя в сознание, судовольствием безнаказано бредить на любую тему», — предложил Феликс Романов.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение группы членов Сената с требованием выслать из США 300 российских дипломатов разместил на своём сайте один из авторов документа — сенатор Марко Рубио от штата Флорида из Республиканской партии. В своём воззвании к президенту Джо Байдену сенаторы возмущены «диспропорцией в дипломатическом представительстве».

Тем временем РИА Новости со ссылкой на МИД РФ информирует: американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России. Там же отметили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет.

Читайте также: Байдена склоняют к высылке в Россию 300 дипломатов