Джакарта, , 08:56 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла региональную конференцию по гуманитарной помощи, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Ретно Марсуди напомнила о важной роли гуманитарного сообщества в разгар ситуации с пандемией, которая все еще охватывает мир.

В настоящее время около 97 млн человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе нуждаются в гуманитарной помощи.

По словам министра, более четверти мировых конфликтов происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому сейчас в этом регионе находится около 4,4 млн беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезииостановилась на пяти основных вопросах на встречах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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