Джакарта, 6 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла региональную конференцию по гуманитарной помощи, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Ретно Марсуди напомнила о важной роли гуманитарного сообщества в разгар ситуации с пандемией, которая все еще охватывает мир.

В настоящее время около 97 млн человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе нуждаются в гуманитарной помощи.

По словам министра, более четверти мировых конфликтов происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому сейчас в этом регионе находится около 4,4 млн беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезииостановилась на пяти основных вопросах на встречах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).