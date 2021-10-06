Москва, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы (mos.ru) через благотворительный сервис в сентябре собрано больше 1 млн рублей пожертвований от граждан, сообщается на портале мэра столицы.

Благотворительность

Это самая большая сумма за месяц с момента запуска сервиса. Всего за четыре месяца в благотворительные организации для нуждающихся людей перечислено более 8,4 млн рублей.

К проекту присоединились 55 различных фондов, помогающих инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также занимающиеся поддержкой приютов для бездомных животных. Средний платеж составляет около 300 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва» и на mos.ru в начале июня 2021 года.

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